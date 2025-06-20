Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu’nda heyecan zirveye tırmanıyor! Üçüncü hafta maçında Hollanda ile İngiltere U19 takımları karşı karşıya geliyor. Turnuvada çıktığı ilk iki karşılaşmayı kazanarak liderliğe oturan Hollanda, grup aşamasını zirvede tamamlamak istiyor. İki beraberlikle ikinci sırada bulunan İngiltere, bu kritik mücadelede 3 puan alarak hem gruptan çıkmak hem de ivme kazanmak istiyor. Peki, Hollanda U19-İngiltere U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Hollanda U19 ile İngiltere U19 karşı karşıya gelecek. Şimdiye kadar oynadığı iki maçı da kazanan ve turnuvaya etkili bir giriş yapan Hollanda, güçlü rakibi karşısında da etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. İki beraberlik alan ve henüz galibiyetle tanışmayan İngiltere ise zorlu maçta çıkış arıyor. Futbolseverler, Hollanda U19-İngiltere U19 maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Hollanda U19-İngiltere U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HOLLANDA U19-İNGİLTERE U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda U19-İngiltere U19 Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu üçüncü maçı 20 Haziran Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HOLLANDA U19-İNGİLTERE U19 MAÇI CANLI İZLE