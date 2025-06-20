FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan C Grubu’nda doruğa ulaşıyor. Turnuvanın ikinci maç haftasında dünya devleri Bayern Münih ile Boca Juniors kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmasında Auckland City’i tam 10-0’lık tarihi bir skorla mağlup eden Bayern Münih, gücünü sahaya yansıtarak turnuvaya damga vuracağının sinyallerini verdi. Şimdi gözler, Arjantin’in efsanevi takımı Boca Juniors ile oynanacak mücadeleye çevrildi. Alman temsilcisi, bu karşılaşmada da galibiyet serisini sürdürerek grubun zirvesine yerleşmeyi hedefliyor. Peki, Bayern Münih-Boca Juniors maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Bayern Münih ile Boca Juniors karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki ilk maçında Auckland City'i 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Alman devi, etkili oyununu sürdürmeyi amaçlıyor. Kritik maçta hata yapmak istemeyen Bayern Münih'te Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane'nin oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Arjantin'in köklü kulüplerinden olan ve ilk maçında Benfica ile 2-2 berabere kalan Boca Juniors ise güçlü rakibi karşısında 3 puan almanın yollarını arayacak. Peki, Bayern Münih-Boca Juniors maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MUNIH-BOCA JUNIORS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih-Boca Juniors FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ikinci maçı 21 Haziran Cumartesi günü saat 04.00'te başlayacak. Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MUNIH-BOCA JUNIORS MAÇI CANLI İZLE

LEROY SANE OYNAYACAK MI?

Auckland City karşısında alınan 10-0'lık galibiyette süre bulamayan Leroy Sane'nin Boca Juniors ile oynanacak ikinci maçta forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray'a transfer olan, ancak Alman devi ile sözleşmesi 30 Haziran'da biteceği için turnuva kadrosunda yer alan 29 yaşındaki futbolcunun Arjantin ekibine karşı da yedek kulübesinde yer alacağı tahmin ediliyor.

BAYERN MUNIH-BOCA JUNIORS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Coman; Kane

Boca Juniors: Marchesin; Advincula, Rojo, Costa, Blanco; Belmonte, Battaglia; Zenon, Velasco, Palacios; Zeballos