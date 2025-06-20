FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Los Angeles FC ile ES Tunis karşı karşıya gelecek. İlk maçlarında Flamengo ve Chelsea'ye 2-0 kaybeden takımlar, kritik maçta çıkış arıyor. Turnuvaya devam etmeyi hedefleyen takımlar, 3 puan almanın yollarını arayacak. Futbolseverler, özellikle Los Angeles FC-ES Tunis maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Los Angeles FC-ES Tunis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LOS ANGELES FC-ES TUNIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Los Angeles FC-ES Tunis FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ikinci maçı 21 Haziran Cumartesi günü saat 01.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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