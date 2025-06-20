Los Angeles FC-ES Tunis maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın ikinci karşılaşmasında sahne bu kez Los Angeles FC ile ES Tunis arasında olacak. Gruptaki ilk maçlarından mağlubiyetle ayrılan iki ekip, şimdi telafi peşinde. Alınacak galibiyet, yalnızca 3 puan değil, aynı zamanda tur umutlarının yeniden yeşermesi anlamına da geliyor. Bu kritik mücadele öncesinde, futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Los Angeles FC-ES Tunis maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2025- 12:25