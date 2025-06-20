FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. İlk maçlarında rakiplerini 2-0’lık skorlarla mağlup eden Flamengo ile Chelsea, grup liderliği yolunda kritik bir sınavda kozlarını paylaşacak. İki iddialı ekibin sahadaki taktik savaşı ve yıldız oyuncuların performansı merakla bekleniyor. Kritik karşılaşma öncesi sporseverler, “Flamengo-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Flamengo ile Chelsea karşı karşıya gelecek. İlk maçında ES Tunis'i 2-0 yenen Brezilya temsilcisi ile Los Angeles FC'yi aynı skorla mağlup eden İngiliz ekibinin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle Konferans Ligi'ni kazanan Chelsea'nin Kulüpler Dünya Kupası'nda nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, Flamengo-Chelsea maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Flamengo-Chelsea ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FLAMENGO-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Flamengo-Chelsea FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ikinci maçı 20 Haziran Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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FLAMENGO-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Flamengo: Rossi, Wesley, Ortiz, Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Gerson, De Arrascaeta, Luiz Araujo, Pedro

Chelsea:Sanchez, James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella, Fernandez, Santos, Neto, Palmer, Madueke, Delap