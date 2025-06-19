Seattle Sounders-Atletico Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı B Grubu’nda tüm hızıyla sürerken, gözler şimdi Seattle Sounders ile Atletico Madrid arasında oynanacak ikinci hafta mücadelesine çevrildi. İlk maçlarında istedikleri sonucu elde edemeyen iki ekip de bu karşılaşmayı adeta bir çıkış kapısı olarak görüyor. MLS temsilcisi Seattle Sounders, turnuvaya beklenen başlangıcı yapamasa da ev sahibi atmosferinden güç alarak sürpriz bir sonuç elde etmek istiyor. Diğer yanda, Atletico Madrid cephesi ise Diego Simeone yönetiminde bu önemli organizasyonda adından söz ettirmek niyetinde. Peki, Seattle Sounders-Atletico Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2025- 12:38