FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Seattle Sounders ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. İlk maçında PSG'ye 4-0 gibi ağır bir skorla mağlup olan İspanyol ekibi, Diego Simeone yönetiminde yaralarını sarmayı amaçlıyor. Amerika temsilcisine karşı etkili bir performans sergilemeyi hedefleyen Atletico Madrid, 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Amerika temsilcisinin ise zorlu maçta nasıl mücadele edeceği merak ediliyor. Özellikle Seattle Sounders-Atletico Madrid maçı canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Seattle Sounders-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SEATTLE SOUNDERS-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Seattle Sounders-Atletico Madrid FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ikinci maçı 20 Haziran Cuma günü saat 01.00'de başlayacak. Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SEATTLE SOUNDERS-ATLETICO MADRID MAÇI CANLI İZLE
MUHTEMEL 11'LER
Seattle Sounders: Frei, Roldan, Kim, Ragen, Tolo, Roldan, Vargas, De La Vega, Rusnak, Kent, Ferreira.
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Giménez, Le Normand, Reinildo, Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher, Alvarez, Griezmann.