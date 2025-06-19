FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu’nda heyecan dorukta! Turnuvaya Atletico Madrid karşısında elde ettiği 4-0’lık net galibiyetle damga vuran Paris Saint-Germain, ikinci sınavında Brezilya temsilcisi Botafogo ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak tarihi bir zafere imza atan Fransız devi, gözünü şimdi de dünya kupasına dikmiş durumda. Peki, PSG-Botafogo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında PSG ile Botafogo karşı karşıya gelecek. İlk maçında Atletico Madrid'i 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başaran Fransız ekibi, Brezilya temsilcisi karşısında üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Luis Enrique yönetiminde Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran PSG, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Seattle Sounders karşısında kazanarak gruplara 3 puanla başlayan Botafogo ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Peki, PSG-Botafogo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-BOTAFOGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSG-Botafogo FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ikinci maçı 20 Haziran Cuma günü saat 04.00'te başlayacak. Rose Bowl Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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PSG-BOTAFOGO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Ramos, Kvaratskhelia

Botafogo: John, Vitinho, Cunha, Barboza, Telles, Gregore, Freitas, Artur, Savarino, Cuiabano, Jesus