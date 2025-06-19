FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu’nun nefes kesecek ikinci randevusunda Inter Miami ile Porto kozlarını paylaşacak. İlk maçlarında sahadan beraberlikle ayrılan iki ekip, grup aşamasında avantaj yakalamak için bu kez galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyor. Karşılaşma, yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çeken Inter Miami ile Avrupa arenasının gediklisi Porto’yu karşı karşıya getirecek. Peki, Inter Miami-Porto maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Inter Miami ile Porto karşı karşıya gelecek. İlk maçında berabere kalan Amerika temsilcisi, Lionel Messi, Luis Suarez ve Sergio Busquets gibi yıldızlarıyla 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Porto ise puanını 4'e çıkartmayı amaçlıyor. Kritik maçta hangi takımın kazanacağı heyecanla beklenirken, futbolseverler Inter Miami-Porto maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Inter Miami-Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER MIAMI-PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter Miami-Porto FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçı 19 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

INTER MIAMI-PORTO MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Inter Miami: Ustari, Weigandt, Aviles, Falcon, Allen, Picault, Redondo, Busquets, Segovia, Messi, Suarez.

Porto: Ramos, Fernandes, Pedro, Marcano, Mario, Varela, Eustaquio, Moura, Vieira, Aghehowa, Mora.