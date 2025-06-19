FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Inter Miami ile Porto karşı karşıya gelecek. İlk maçında berabere kalan Amerika temsilcisi, Lionel Messi, Luis Suarez ve Sergio Busquets gibi yıldızlarıyla 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Porto ise puanını 4'e çıkartmayı amaçlıyor. Kritik maçta hangi takımın kazanacağı heyecanla beklenirken, futbolseverler Inter Miami-Porto maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Inter Miami-Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
INTER MIAMI-PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Inter Miami-Porto FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçı 19 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
INTER MIAMI-PORTO MAÇI CANLI İZLE
MUHTEMEL 11'LER
Inter Miami: Ustari, Weigandt, Aviles, Falcon, Allen, Picault, Redondo, Busquets, Segovia, Messi, Suarez.
Porto: Ramos, Fernandes, Pedro, Marcano, Mario, Varela, Eustaquio, Moura, Vieira, Aghehowa, Mora.