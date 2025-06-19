Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Danimarka ile Romanya karşı karşıya gelecek. Geride kalan 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 2 ve 3. sıraları paylaşan takımlar, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Grubu ilk 2'de bitirip turnuvaya devam etmeyi hedefleyen Danimarka ve Romanya, 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Danimarka U19-Romanya U19 maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Danimarka U19-Romanya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
DANİMARKA U19-ROMANYA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Danimarka U19-Romanya U19 Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu üçüncü maçı 19 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
DANİMARKA U19-ROMANYA U19 MAÇI CANLI İZLE