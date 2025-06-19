Danimarka U19-Romanya U19 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu’nda heyecan dorukta! Turnuvanın kaderini belirleyecek üçüncü hafta mücadelesinde Danimarka ile Romanya kozlarını paylaşacak. İlk iki maçlarında birer galibiyet ve birer mağlubiyet yaşayan iki takım da gruptan çıkma hedefiyle sahaya çıkacak. Bu kritik mücadele, adeta erken bir final havasında oynanacak. Peki, Danimarka U19-Romanya U19 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2025- 15:00