Palmeiras-Al Ahly maçı izle | Palmeiras-Al Ahly maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda heyecan ikinci maçla devam ediyor. Turnuvanın iddialı takımlarından Palmeiras ile Afrika futbolunun güçlü temsilcisi Al Ahly, kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. İlk maçlarından puanla ayrılan ancak galibiyet sevinci yaşayamayan iki ekip de bu kez sahadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Palmeiras-Al Ahly maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2025- 10:23