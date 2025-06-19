FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Palmeiras ile Al Ahly karşı karşıya gelecek. İlk maçlarında berabere kalan takımlar, kritik maçı kazanarak turnuvada ilerlemenin hesaplarını yapıyor. Inter Miami ve Porto'nun da yer aldığı grupta hata yapmak istemeyen Brezilya ve Mısır ekipleri, heyecan dolu karşılaşmada etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Futbolseverler, Palmeiras-Al Ahly maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Palmeiras-Al Ahly maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PALMEİRAS-AL AHLY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Palmeiras-Al Ahly FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçı 19 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. MetLife Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
PALMEİRAS-AL AHLY MAÇI CANLI İZLE