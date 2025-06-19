Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Karadağ ile İspanya karşı karşıya gelecek. İlk 2 maçını da kazanarak grupta zirvede yer alan İspanya U19, 2 maçını da kaybeden rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Grubu birinci sırada tamamlayıp önemli avantajın sahibi olmayı amaçlayan İspanya, etkili oyununu sürdürmeyi hedefliyor. Kötü gidişe güçlü rakibi karşısında son vermek isteyen Karadağ ise puan ya da puanlarla karşılaşmadan ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Karadağ U19-İspanya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KARADAĞ U19-İSPANYA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Karadağ U19-İspanya U19 Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu üçüncü maçı 19 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
KARADAĞ U19-İSPANYA U19 MAÇI CANLI İZLE