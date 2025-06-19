Karadağ U19-İspanya U19 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu’nda heyecan tüm hızıyla sürerken, grup etabının üçüncü haftasında Karadağ ile İspanya genç yeteneklerini sahaya sürecek. Turnuvada geride kalan iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan İspanya U19, namağlup unvanını koruyarak grup liderliğini garantilemek istiyor. Diğer yandan, grup aşamasında henüz puanla tanışamayan Karadağ U19 için bu maç adeta son şans. Peki, Karadağ U19-İspanya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2025- 16:43