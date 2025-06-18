Slovenya U21 - Çek Cumhuriyeti U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Avrupa U21 Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor. B Grubu'nda Slovenya ile Çek Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Slovenya - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SLOVENYA - ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Slovenya U21 - Çek Cumhuriyeti U21 maçı 18 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma UEFA TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Slovenya U21 - Çek Cumhuriyeti U21 MAÇI CANLI İZLE
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