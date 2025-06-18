Danimarka U21 - Finlandiya U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Avrupa U21 Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor. D Grubu'nda Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Danimarka - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
DANİMARKA - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Danimarka U21 - Finlandiya U21 maçı 18 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma UEFA TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Danimarka U21 - Finlandiya U21 MAÇI CANLI İZLE
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