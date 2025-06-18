İngiltere U21 - Almanya U21 maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U21 Şampiyonası

Avrupa U21 Şampiyonası B Grubu'nda İngiltere, Almanya'yı konuk edecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak kupayı kaldırma hedefine bir adım daha yaklamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; İngiltere - Almanya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2025- 11:25 Güncelleme Tarihi: 18.06.2025- 11:28