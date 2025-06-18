Real Madrid - Al Hilal Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. H Grubu'nda İspanya ekibi Real Madrid ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal Riyadh karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Facundo Tello'nun düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Real Madrid - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid - Al Hilal Riyadh MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Al Hilal Riyadh maçı 18 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Real Madrid - Al Hilal Riyadh MAÇI CANLI İZLE
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