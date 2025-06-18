Al Ain - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. G Grubu'nda BAE ekibi Al Ain ile İtalya temsilcisi Juventus karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Tori Penso'nun düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Al Ain - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Al Ain - Juventus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Al Ain - Juventus maçı 19 Haziran Perşembe günü saat 04.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Al Ain - Juventus MAÇI CANLI İZLE
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