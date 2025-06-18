Al Ain - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA Kulüpler Dünya Kupası

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Al Ain, Juventus ile mücadele edecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak Dünya Kupası'nı kaldırma hedefine bir adım daha yaklamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Al Ain - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2025- 10:55