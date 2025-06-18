Manchester City - Wydad Casablanca maçını canlı takip etmek için tıklayın...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. G Grubu'nda İngiliz ekibi Manchester City ile Fas temsilcisi Wydad Casablanca karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Manchester City - Wydad Casablanca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City - Wydad Casablanca MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Manchester City - Wydad Casablanca maçı 18 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Manchester City - Wydad Casablanca MAÇI CANLI İZLE
ASpor CANLI YAYIN