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FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. H Grubu'nda Meksika ekibi Pachuca ile Avusturya temsilcisi Salzburg karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Mustapha Ghorbal'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Pachuca - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Pachuca - Salzburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Pachuca - Salzburg maçı 19 Haziran Perşembe günü saat 01.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Pachuca - Salzburg MAÇI CANLI İZLE
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