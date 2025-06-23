FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu üçüncü ve son maçında Atletico Madrid, Botafogo'yu 1-0'lık skorla mağlup etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B grubu üçüncü maçında İspanya ekibi Atletico Madrid ile Brezilya temsilcisi Botafogo karşı karşıya geldi. Antoine Griezmann'ın 87. dakikada attığı golle İspanyol ekibi karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Grupta puanını 6'ya çıkaran Aletico Madrid averajla üçüncü sırada kalarak turnuvaya veda etti. Yine 6 puanda kalan Botafogo ise ikinci sıraya gerilese de son 16 turuna yükselmeyi başardı.

B Grubu'ndaki diğer karşılaşmada ise Seattle Sounders'ı 2-0'lık skorla mağlup eden PSG 6 puana yükseldi ve averajla grubu lider tamamladı.