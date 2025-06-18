Hollanda U21 - Ukrayna U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Avrupa U21 Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor. D Grubu'nda Hollanda ile Ukrayna karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Hollanda - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
HOLLANDA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hollanda U21 - Ukrayna U21 maçı 18 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma UEFA TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Hollanda U21 - Ukrayna U21 MAÇI CANLI İZLE
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