FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda Inter Miami ile Palmeiras karşı karşıya geldi. Bu mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvadaki üçüncü maçlarında karşı karşıya gelen Inter Miami ile Palmeiras, Hard Rock Stadyumu'nda kıran kırana mücadele etti. Karşılaşma 2-2 eşitlik ile sonuçlanırken Palmeiras, 1 puanı son dakikalarda kurtardı.

Maçta açılış golü dakika 16'da Tadeo Allende'den geldi ve Miami, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

65. dakikada Luis Suarez ile farkı 2'ye çıkaran Inter Miami, karşılaşmanın bitmesine son 10 dakika kalana kadar farkı korudu.

Palmeiras, dakika 80'de Paulinho ile farkı 1'e indirdi. 87. dakikada ise Mauricio sahneye çıktı ve kaydettiği gol ile skoru eşitledi.

Bu gol ile birlikte sonuç belirlendirken iki takım da A Grubu'nda 5'er puana yükseldi.