Ulsan Hyundai - Mamelodi Sundowns maçını canlı takip etmek için tıklayın...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. E Grubu'nda Güney Kore takımı Ulsan Hyundai ile Güney Afrika temsilcisi Mamelodi Sundowns karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Clement Turpi'nin düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ulsan Hyundai - Mamelodi Sundowns maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ulsan Hyundai - Mamelodi Sundowns MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ulsan Hyundai - Mamelodi Sundowns maçı 18 Haziran Çarşamba günü saat 01.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Ulsan Hyundai - Mamelodi Sundowns MAÇI CANLI İZLE
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