Monterrey - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. E Grubu'nda Meksika takımı Monterrey ile İtalya temsilcisi Inter karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Wilton Sampaio'nun düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Monterrey - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Monterrey - Inter MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Monterrey - Inter maçı 18 Haziran Çarşamba günü saat 04.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Monterrey - Inter MAÇI CANLI İZLE
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