Romanya U21 - Slovakya U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Avrupa U21 Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor. A Grubu'nda Romanya ile Slovakya karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Manfredas Lukjancukas'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Romanya - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Romanya - Slovakya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Romanya - Slovakya maçı 17 Haziran Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma UEFA TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Romanya U21 - Slovakya U21 MAÇI CANLI İZLE
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