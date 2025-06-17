Fransa U21 - Polonya U21 maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U21 Şampiyonası

Avrupa U21 Şampiyonası A Grubu'nda Fransa, Polonya'yı konuk edecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak kupayı kaldırma hedefine bir adım daha yaklamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fransa - Polonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2025- 11:05