Norveç U19 - Hollanda U19 maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U19 Şampiyonası

Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu'nda Norveç, Hollanda'yı konuk edecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak kupayı kaldırma hedefine bir adım daha yaklamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Norveç - Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2025- 11:30 Güncelleme Tarihi: 17.06.2025- 11:36