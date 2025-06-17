Gürcistan U21 - Portekiz U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Avrupa U21 Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor. A Grubu'nda Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Elchin Masiyev'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Gürcistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gürcistan U21 - Portekiz U21 maçı 17 Haziran Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma UEFA TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Gürcistan U21 - Portekiz U21 MAÇI CANLI İZLE
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