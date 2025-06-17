Almanya U19 - İngiltere U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Avrupa U19 Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor. B Grubu'nda Almanya ile İngiltere karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Almanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya U19 - İngiltere U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Almanya U19 - İngiltere U19 maçı 17 Haziran Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma UEFA TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Almanya U19 - İngiltere U19 MAÇI CANLI İZLE
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