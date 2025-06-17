Fluminense - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. F Grubu'nda Brezilya takımı Fluminense ile Almanya temsilcisi Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ilgiz Tantashev'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fluminense - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fluminense - Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fluminense - Borussia Dortmund maçı 17 Haziran Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Fluminense - Borussia Dortmund MAÇI CANLI İZLE
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