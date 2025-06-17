River Plate - Urawa Red Diamonds maçını canlı takip etmek için tıklayın...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. E Grubu'nda Arjantin takımı River Plate ile Japonya temsilcisi Urawa Red Diamonds karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Felix Zwayer'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki River Plate - Urawa Red Diamonds maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
River Plate - Urawa Red Diamonds MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
River Plate - Urawa Red Diamonds maçı 17 Haziran Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
River Plate - Urawa Red Diamonds MAÇI CANLI İZLE
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