FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Flamengo ile ES Tunis karşı karşıya gelecek. Brezilya ve Tunus temsilcilerinin kozlarını paylaşacağı haftada iki takım da kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Grupta Chelsea ve Los Angeles FC gibi önemli ekipler de yer alırken, kritik karşılaşmayı hangi takımın üstün tamamlayacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, Flamengo-ES Tunis maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Flamengo-ES Tunis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FLAMENGO-ES TUNIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Flamengo-ES Tunis FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ilk maçı 17 Haziran Salı günü saat 04.00'te başlayacak. Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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