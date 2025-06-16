Flamengo-ES Tunis maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu’nda Flamengo ile ES Tunis sahne alıyor. Brezilya futbolunun güçlü temsilcilerinden Flamengo, Afrika kıtasının önde gelen kulüplerinden ES Tunis ile kozlarını paylaşacak. Turnuvada ilk maçlar her zaman büyük önem taşırken, bu karşılaşma da grubun kaderini belirleyecek eşleşmelerden biri olarak öne çıkıyor. Grubun diğer favori ekipleri Chelsea ve Los Angeles FC ile aynı grupta yer alan iki takım, puan kaybına tahammül göstermeden sahaya çıkacak. Peki, Flamengo-ES Tunis maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2025- 12:12