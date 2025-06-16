Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu ikinci hafta maçında Danimarka ile Karadağ karşı karşıya gelecek. İlk hafta Romanya ve İspanya'ya kaybeden takımlar, bu hafta 3 puan almak için sahaya çıkacak. Turnuvada emin adımlarla ilerlemek için hata yapmak istemeyen Danimarka U19 ile Karadağ U19 gençlerinin nasıl mücadele edeceği merak ediliyor. Ayrıca, Danimarka-Karadağ maçı canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Danimarka U19-Karadağ U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
DANİMARKA U19-KARADAĞ U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Danimarka U19-Karadağ U19 Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu ikinci hafta maçı 16 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
DANİMARKA U19-KARADAĞ U19 MAÇI CANLI İZLE