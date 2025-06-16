Danimarka U19-Karadağ U19 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu'nda ikinci hafta heyecanı Danimarka ile Karadağ U19 takımları arasında yaşanacak. Turnuvaya istedikleri başlangıcı yapamayan iki ekip de bu karşılaşmada telafi peşinde olacak. İlk maçlarında sahadan puansız ayrılan Danimarka ve Karadağ, bu kez sahada hata yapmadan galibiyet hedefliyor. Her iki takım da gruptaki iddiasını sürdürmek için bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak zorunda. Futbolseverler, mücadelede hangi genç yıldızların öne çıkacağını ve kritik mücadelenin galibinin kim olacağını merakla bekliyor. Peki, Danimarka U19-Karadağ U19 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2025- 12:53