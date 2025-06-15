Finlandiya U21-Ukrayna U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U21 Şampiyonası D Grubu'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvanın ikinci haftasında sahne alacak olan mücadelede Finlandiya U21 ile Ukrayna U21 karşı karşıya geliyor. İlk maçında sahadan beraberlikle ayrılan Finlandiya, bu karşılaşmada ilk üç puanı hanesine yazdırarak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Öte yandan Ukrayna U21 cephesi ise ilk galibiyetiyle tanışmayı amaçlıyor. Peki, Finlandiya U21-Ukrayna U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2025- 12:47