Avrupa U21 Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Finlandiya ile Ukrayna karşı karşıya gelecek. İlk maçında berabere kalarak etkili bir başlangıç yapan Finlandiya, ikinci maçında ilk galibiyetini almak istiyor. İlk maçını kaybeden ve çıkış arayan Ukrayna ise güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Finlandiya U21-Ukrayna U21 maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Finlandiya U21-Ukrayna U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FİNLANDİYA U21-UKRAYNA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Finlandiya U21-Ukrayna U21 Avrupa U21 Şampiyonası D Grubu ikinci maçı 15 Haziran Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FİNLANDİYA U21-UKRAYNA U21 MAÇI CANLI İZLE