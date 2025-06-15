Çek Cumhuriyeti U21-Almanya U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U21 Şampiyonası B Grubu'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvanın ikinci haftasında sahne alacak olan mücadelede Çek Cumhuriyeti U21 ile Almanya U21 karşı karşıya geliyor. İlk maçında sahadan galibiyetle ayrılan Almanya, bu karşılaşmada da üç puanı hanesine yazdırarak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Öte yandan Çek Cumhuriyeti cephesi ise ilk galibiyetiyle tanışmayı amaçlıyor. Peki, Çek Cumhuriyeti U21-Almanya U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2025- 12:38