Avrupa U21 Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Çek Cumhuriyeti ile Almanya karşı karşıya gelecek. İlk maçını kazanarak etkili bir başlangıç yapan Almanya, üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. İlk maçını kaybeden ve çıkış arayan Çek Cumhuriyeti ise güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Çek Cumhuriyeti U21-Almanya U21 maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Çek Cumhuriyeti U21-Almanya U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ÇEK CUMHURİYETİ U21-ALMANYA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çek Cumhuriyeti U21-Almanya U21 Şampiyonası B Grubu ikinci maçı 15 Haziran Pazar günü saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ÇEK CUMHURİYETİ U21-ALMANYA U21 MAÇI CANLI İZLE