Avrupa U21 Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Hollanda ile Danimarka karşı karşıya gelecek. İlk maçını kazanarak etkili bir başlangıç yapan Danimarka, üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. İlk maçında berabere kalan ve çıkış arayan Hollanda ise güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Hollanda U21-Danimarka U21 maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Hollanda U21-Danimarka U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HOLLANDA U21-DANİMARKA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hollanda U21-Danimarka U21 Şampiyonası D Grubu ikinci maçı 15 Haziran Pazar günü saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
HOLLANDA U21-DANİMARKA U21 MAÇI CANLI İZLE