Hollanda U21-Danimarka U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U21 Şampiyonası D Grubu'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvanın ikinci haftasında sahne alacak olan mücadelede Hollanda U21 ile Danimarka U21 karşı karşıya geliyor. İlk maçında sahadan galibiyetle ayrılan Danimarka, bu karşılaşmada da üç puanı hanesine yazdırarak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Öte yandan Hollanda U21 cephesi ise ilk galibiyetiyle tanışmayı amaçlıyor. Peki, Hollanda U21-Danimarka U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2025- 12:57