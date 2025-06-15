Avrupa U21 Şampiyonası B Grubu ikinci maçında İngiltere ile Slovenya karşı karşıya gelecek. İlk maçını kazanarak etkili bir başlangıç yapan İngiltere, üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. İlk maçını kaybeden ve çıkış arayan Slovenya ise güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi İngiltere U21-Slovenya U21 maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Peki, İngiltere U21-Slovenya U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İNGİLTERE U21-SLOVENYA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İngiltere U21-Slovenya U21 Avrupa U21 Şampiyonası B Grubu ikinci maçı 15 Haziran Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İNGİLTERE U21-SLOVENYA U21 MAÇI CANLI İZLE