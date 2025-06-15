İngiltere U21-Slovenya U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U21 Şampiyonası B Grubu'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvanın ikinci haftasında sahne alacak olan mücadelede İngiltere U21 ile Slovenya U21 karşı karşıya geliyor. İlk maçında sahadan galibiyetle ayrılan İngiltere, bu karşılaşmada da üç puanı hanesine yazdırarak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Öte yandan Slovenya U21 cephesi ise ilk galibiyetiyle tanışmayı amaçlıyor. Peki, İngiltere U21-Slovenya U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2025- 12:24 Güncelleme Tarihi: 15.06.2025- 12:35