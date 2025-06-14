Avrupa U21 Şampiyonası A Grubu ilk maçında Slovakya ile İtalya karşı karşıya gelecek. Turnuvanın açılış maçında hata yapmak istemeyen takımlar, 3 puan almanın yollarını arayacak. İspanya ve Romanya'nın da yer aldığı grupta hata yapmak istemeyen Slovakya ve İtalya, ilk maçta kazanarak moralli başlamayı hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesi hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak edilirken, futbolseverler Slovakya U21-İtalya U21 maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Slovakya U21-İtalya U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SLOVAKYA U21-İTALYA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Slovakya U21-İtalya U21 Avrupa U21 Şampiyonası A Grubu ilk maçı 14 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SLOVAKYA U21-İTALYA U21 MAÇI CANLI İZLE
SLOVAKYA U21-İTALYA U21 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Slovakya U21: Belko, Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek, Suslov, Nebyla, Rigo, Sauer, Holly, Marcelli
İtalya U21: Desplanches, Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri, Fabbbian, Prati, Ndour, Baldanzi, Koleosho, Gnonto