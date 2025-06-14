Slovakya U21-İtalya U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa futbolunun genç yeteneklerini vitrine çıkaran U21 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. A Grubu'ndaki ilk mücadelede Slovakya ile İtalya kozlarını paylaşacak. Turnuvanın en zorlu gruplarından biri olarak gösterilen bu grupta İspanya ve Romanya'nın da bulunması, maçın önemini kat kat artırıyor. Hem Slovakya hem de İtalya, şampiyonaya güçlü bir başlangıç yaparak avantaj elde etmek istiyor. Peki, Slovakya U21-İtalya U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2025- 11:20