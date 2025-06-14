Avrupa U21 Şampiyonası A Grubu heyecanı, dev bir mücadeleyle start alıyor. İspanya U21 ile Romanya U21 karşı karşıya geliyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya, genç yetenekleriyle sahaya çıkacağı ilk karşılaşmada turnuvaya güçlü bir giriş yapmanın peşinde. İtalya ve Slovakya’nın da bulunduğu zorlu grupta liderliği hedefleyen İspanyollar, puan kaybına tahammül etmiyor. Romanya cephesinde ise işin ciddiyeti fazlasıyla hissediliyor. İki ekip için de büyük önem taşıyan bu maç, futbolseverlerin yakın takibinde. Peki, İspanya U21-Romanya U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U21 Şampiyonası A Grubu ilk maçında İspanya ile Romanya karşı karşıya gelecek. Turnuvaya etkili bir başlangıç yapmayı hedefleyen İspanya U21, güçlü rakibi karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. İtalya ve Slovakya'nın da yer aldığı grupta favori konumunda yer alan İspanya, açılış maçında hata yapmak istemiyor. Zorlu maçta puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapan Romanya U21 ise etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Peki, İspanya U21-Romanya U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSPANYA U21-ROMANYA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya U21-Romanya U21 Avrupa U21 Şampiyonası A Grubu ilk maçı 14 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA U21-ROMANYA U21 MAÇI CANLI İZLE

İSPANYA U21-ROMANYA U21 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İspanya U21: Iturbe, Pubill, Tarrega, Mosquera, Martin, Turrientes, Guerra, Lopez, Torre, Sanchez, Joseph

Romanya U21: Sava, Strata, Ignat, Illie, Borza, Corbu, Akdağ, Grameni, Stoica, Munteanu, Illie