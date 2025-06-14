Avrupa U21 Şampiyonası C Grubu’nda sahne bu kez Fransa ile Gürcistan arasında kuruluyor. Turnuvanın en iddialı kadrolarından birine sahip olan Fransa U21, ilk maçta sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Genç yetenekleriyle dikkat çeken Mavi-Beyazlılar, güçlü rakipleriyle dolu grupta liderlik yolunda avantaj elde etmek istiyor. Ancak Gürcistan U21 cephesi de sahaya kolay teslim olmak için çıkmıyor. Peki, Fransa U21-Gürcistan U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U21 Şampiyonası C Grubu ilk maçında Fransa ile Gürcistan karşı karşıya gelecek. Portekiz ve Polonya'nın da yer aldığı grupta etkili bir başlangıç yapmayı hedefleyen Fransa U21, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Turnuvanın favori takımlarından biri olarak gösterilen Horozlar'ın nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Zorlu açılış maçında puan ya da puanlar almayı hedefleyen Gürcistan ise genç isimleriyle bir sürprize imza atmayı amaçlıyor. Peki, Fransa U21-Gürcistan U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FRANSA U21-GÜRCİSTAN U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa U21-Gürcistan U21 Avrupa U21 Şampiyonası C Grubu ilk maçı 14 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FRANSA U21-GÜRCİSTAN U21 MAÇI CANLI İZLE

FRANSA U21-GÜRCİSTAN U21 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fransa U21: Restes, Sildillia, Matsima, Lukeba, Merlin, Diouf, Lepenant, Doukoure, Tel, Odobert, Abline

Gürcistan U21: Kharatishvili, Maisuradze, Sazonov, Khvadagiani, Azarovi, Sigua, Lominadze, Gagnidze, Odisharia, Kvernadze, Abuashvili