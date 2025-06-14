Avrupa U21 Şampiyonası C Grubu’nun heyecan dolu ilk mücadelesinde Portekiz ile Polonya genç yeteneklerini sahaya çıkaracak. Fransa ve Gürcistan gibi iddialı ekiplerin yer aldığı grupta, hata payının son derece düşük olduğu bu zorlu maratonda iki takım da turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Peki, Portekiz U21-Polonya U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U21 Şampiyonası C Grubu ilk maçında Portekiz ile Polonya karşı karşıya gelecek. Turnuvaya etkili bir başlangıç yapmak isteyen takımlar, 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Fransa ve Gürcistan'ın da yer aldığı grupta hata yapmak istemeyen iki ekip, avantajlı bir konumda yer almayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak edilirken, futbolseverler Portekiz U21-Polonya U21 maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Portekiz U21-Polonya U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTEKİZ U21-POLONYA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Portekiz U21-Polonya U21 Avrupa U21 Şampiyonası C Grubu ilk maçı 14 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PORTEKİZ U21-POLONYA U21 MAÇI CANLI İZLE

PORTEKİZ U21-POLONYA U21 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Portekiz U21: Soares, Pinheiro, Lamba, Muniz, Rodrigues, Fernandes, Nascimento, Bernardo, Fernandes, Tomas, Quenda

Polonya U21: Tobiasz, Marczuk, Peda, Mosor, Gurgul, Pyrka, Kozlowski, Kaluzinski, Kozubal, Fornalczyk, Szymanczak