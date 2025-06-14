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Beşiktaş'ın borcu açıklandı! Beşiktaş'ın borcu açıklandı! 12:09
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Avrupa kulüpleri Oosterwolde'nin peşinde! Avrupa kulüpleri Oosterwolde'nin peşinde! 11:16
F.Bahçe'nin hazırlık maçları belli oldu! F.Bahçe'nin hazırlık maçları belli oldu! 11:09
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Alisson'dan G.Saray'a olumsuz yanıt! Alisson'dan G.Saray'a olumsuz yanıt! 22:05
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