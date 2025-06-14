Avrupa U19 Şampiyonası’nda heyecan B Grubu’nun açılış mücadelesiyle başlıyor. Turnuvanın dikkat çeken takımlarından İngiltere U19 ile Norveç U19, grubun ilk maçında kozlarını paylaşacak. Almanya ve Hollanda gibi devlerin de bulunduğu bu zorlu grupta, iki ekip de turnuvaya iyi bir başlangıç yaparak avantaj elde etmek istiyor. Peki, İngiltere U19-Norveç U19 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu ilk maçında İngiltere U19 ile Norveç U19 karşı karşıya gelecek. Turnuvaya etkili bir başlangıç yapmak isteyen iki takım da 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Almanya ve Hollanda'nın da yer aldığı grupta hata yapmak istemeyen İngiltere ve Norveç, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak edilirken, futbolseverler İngiltere U19-Norveç U19 maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, İngiltere U19-Norveç U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İNGİLTERE U19-NORVEÇ U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere U19-Norveç U19 Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu ilk maçı 14 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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