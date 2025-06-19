İtalya Serie A'da yılın golü Kenan'dan!

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın derbide Torino'ya attığı gol taraftar tarafından Serie A'da sezonun en güzel golü seçildi. İşte Kenan'ın harika golü...

Serie A'dan yapılan sosyal medya paylaşımında, milli futbolcunun ceza sahası dışından attığı şutla Torino ağlarına gönderdiği golün görüntüsü paylaşılırken "Taraftarlara göre, Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol, sezonun en güzel golü." denildi.

Milli futbolcunun, Serie A'nın 20. haftasında 11 Ocak'ta Torino'ya karşı oynanan maçta attığı golün, Serie A Instagram hesabında taraftarlar tarafından en çok oylanan gol olduğu duyuruldu.

Sezonun en güzel golünü, Napoli'den McTominay'in Cagliari'ye ve Inter'den Barella'nın Atalanta'ya attığı goller takip etti.

İŞTE MİLLİ YILDIZIN DERBİDE ATTIĞI HARİKA GOL