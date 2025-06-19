İtalya Serie A'da yılın golü Kenan'dan!

Serie A'dan yapılan sosyal medya paylaşımında, milli futbolcunun ceza sahası dışından attığı şutla Torino ağlarına gönderdiği golün görüntüsü paylaşılırken "Taraftarlara göre, Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol, sezonun en güzel golü." denildi.
Milli futbolcunun, Serie A'nın 20. haftasında 11 Ocak'ta Torino'ya karşı oynanan maçta attığı golün, Serie A Instagram hesabında taraftarlar tarafından en çok oylanan gol olduğu duyuruldu.
Sezonun en güzel golünü, Napoli'den McTominay'in Cagliari'ye ve Inter'den Barella'nın Atalanta'ya attığı goller takip etti.
İŞTE MİLLİ YILDIZIN DERBİDE ATTIĞI HARİKA GOL
È la rete di Kenan Yildiz contro il Torino la più bella della stagione secondo i tifosi. 🗳️🏆⚽️ @IliadItalia pic.twitter.com/ytRD3FUVUw— Lega Serie A (@SerieA) June 19, 2025