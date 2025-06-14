Avrupa U19 Şampiyonası’nda heyecan B Grubu’nun açılış mücadelesiyle başlıyor. Turnuvanın dikkat çeken takımlarından Almanya U19 ile Hollanda U19, grubun ilk maçında kozlarını paylaşacak. İngiltere ve Norveç gibi devlerin de bulunduğu bu zorlu grupta, iki ekip de turnuvaya iyi bir başlangıç yaparak avantaj elde etmek istiyor. Peki, Almanya U19-Hollanda U19 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu ilk maçında Almanya U19 ile Hollanda U19 karşı karşıya gelecek. Turnuvaya etkili bir başlangıç yapmak isteyen iki takım da 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. İngiltere ve Norveç'in de yer aldığı grupta hata yapmak istemeyen Almanya ve Hollanda, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak edilirken, futbolseverler Almanya U19-Hollanda U19 maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Almanya U19-Hollanda U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALMANYA U19-HOLLANDA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya U19-Hollanda U19 Şampiyonası B Grubu ilk maçı 14 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALMANYA U19-HOLLANDA U19 MAÇI CANLI İZLE