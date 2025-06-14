Al Ahly-Inter Miami maçı nasıl izlenir? FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı, A Grubu’nda oynanacak Al Ahly-Inter Miami maçıyla start alıyor. Dünya futbolunun dikkatle takip ettiği prestijli organizasyonun açılış karşılaşmasında, sahne bu kez Mısır’ın köklü temsilcisi Al Ahly ile Amerika’nın gözde kulübü Inter Miami'ye ait olacak. Her iki ekip de bu zorlu turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Futbolseverler, Al Ahly-Inter Miami maçının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını merakla araştırıyor. Peki, Al Ahly-Inter Miami maçı nasıl izlenir? FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2025- 14:16