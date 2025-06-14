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Al Ahly-Inter Miami maçı nasıl izlenir? FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı, A Grubu’nda oynanacak Al Ahly-Inter Miami maçıyla start alıyor. Dünya futbolunun dikkatle takip ettiği prestijli organizasyonun açılış karşılaşmasında, sahne bu kez Mısır’ın köklü temsilcisi Al Ahly ile Amerika’nın gözde kulübü Inter Miami'ye ait olacak. Her iki ekip de bu zorlu turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Futbolseverler, Al Ahly-Inter Miami maçının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını merakla araştırıyor. Peki, Al Ahly-Inter Miami maçı nasıl izlenir? FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Al Ahly ile Inter Miami karşı karşıya gelecek. Organizasyonun açılış maçında sahne alacak takımlar etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor. Porto ve Palmeiras'ın da yer aldığı grupta 3 puanın sahibi olmayı amaçlayan Mısır ve Amerika ekibinin nasıl performans göstereceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle Al Ahly-Inter Miami maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Al Ahly-Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
AL AHLY-INTER MIAMI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?