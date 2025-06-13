İspanya U19-Danimarka U19 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu ilk maçında İspanya U19 ile Danimarka U19 karşı karşıya gelecek. Turnuvanın favori takımlarından biri olan İspanya, güçlü rakibine karşı kazanmanın yollarını arayacak. Grubu lider olarak tamamlamayı hedefleyen İspanya, Danimarka karşısında hata yapmak istemiyor. İlk maçında zorlu rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Danimarka ise puan ya da puanlar almak istiyor. Kritik karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merakla beklenirken, futbolseverler İspanya U19-Danimarka U19 maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, İspanya U19-Danimarka U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İSPANYA U19-DANİMARKA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İspanya U19-Danimarka U19 Avrupa U19 Şampiyonası maçı 13 Haziran Cuma günü saat 18.00'de başlayacak. Giulesti Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İSPANYA U19-DANİMARKA U19 MAÇI CANLI İZLE