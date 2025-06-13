İspanya U19-Danimarka U19 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu'nda perde, dev bir mücadeleyle açılıyor. İspanya U19 ile Danimarka U19 karşı karşıya geliyor. Genç yeteneklerin vitrine çıkacağı bu önemli turnuvada gözler, Avrupa futbolunun geleceğini şekillendirmesi beklenen isimlerin üzerinde olacak. Turnuvanın şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen İspanya, ilk maçta hata yapmadan sahadan galip ayrılmanın peşinde. Danimarka U19 cephesinde ise zorlu rakip karşısında alınacak puan ya da puanlar, gruptaki dengeyi tamamen değiştirebilir. Karşılaşma yaklaşırken, birçok kişi "İspanya U19-Danimarka U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2025- 10:22