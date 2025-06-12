Avrupa U21 Şampiyonası D Grubu’nun maçında Finlandiya U21 ile Hollanda U21 kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden biri olan Hollanda, genç ve yetenekli kadrosuyla sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Portakallar, grupta Ukrayna ve Danimarka gibi güçlü rakiplerle mücadele edeceği zorlu maratona iyi bir başlangıç yapmanın planlarını yapıyor. Finlandiya ise bu zorlu mücadelede sürpriz peşinde. Peki, Finlandiya U21-Hollanda U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Finlandiya U21-Hollanda U21 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Avrupa U21 Şampiyonası D Grubu ilk maçında Finlandiya U21 ile Hollanda U21 karşı karşıya gelecek. Turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefleyen Portakallar, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Ukrayna ve Danimarka'nın da yer aldığı grubu birinci sırada tamamlamayı hedefleyen Hollanda, ilk maçında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Zorlu maçta etkili bir başlangıç yapmak isteyen Finlandiya ise Hollanda karşısında puan ya da puanlar almayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi sıcak gelişmeler yaşanırken, futbolseverler Finlandiya U21-Hollanda U21 maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Finlandiya U21-Hollanda U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİNLANDİYA U21-HOLLANDA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Finlandiya-Hollanda U21 Avrupa U21 Şampiyonası maçı 12 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Finlandiya-Hollanda U21 Avrupa U21 Şampiyonası maçı UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FİNLANDİYA U21-HOLLANDA U21 MAÇI CANLI İZLE

FİNLANDİYA U21-HOLLANDA U21 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Finlandiya U21: Henriksson, Wallius, Miettinen, Koski, Naamo, Hyrylainen, Walta, Keskinen, Skytta, Terho, Liimatta

Hollanda U21: Roefs, Rensch, Goes, Flamingo, Hato, Taylor, Banzuzi, Reeger, Manhoef, van Bommel, Ohio