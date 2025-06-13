Romanya U19-Karadağ U19 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu ilk maçında Romanya U19 ile Karadağ U19 karşı karşıya gelecek. Turnuvaya etkili bir başlangıç yapmayı hedefleyen takımlar, 3 puan almanın yollarını arayacak. İspanya ve Danimarka gibi güçlü takımların da yer aldığı grupta hata yapmak istemeyen Romanya ve Karadağ, kritik maçta kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi sıcak gelişmeler yaşanırken, futbolseverler Romanya U19-Karadağ U19 maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Romanya U19-Karadağ U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ROMANYA U19-KARADAĞ U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Romanya U19-Karadağ U19 Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu maçı 13 Haziran Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Kritik karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ROMANYA U19-KARADAĞ U19 MAÇI CANLI İZLE