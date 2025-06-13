Romanya U19-Karadağ U19 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu'nun açılış haftasında, sahne bu kez Romanya U19 ile Karadağ U19 takımlarına ait olacak. Güçlü rakiplerin yer aldığı zorlu grupta mücadele edecek iki ekip de, turnuvaya galibiyetle başlama hedefiyle sahaya çıkıyor. Özellikle İspanya ve Danimarka gibi favori ekiplerle aynı grupta bulunan Romanya ve Karadağ, bu ilk maçta puan kaybı yaşamamak adına tüm kozlarını oynayacak. Peki, Romanya U19-Karadağ U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2025- 11:55