Ukrayna U21-Danimarka U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U21 Şampiyonası D Grubu’nun heyecanla beklenen açılış maçında Ukrayna U21 ile Danimarka U21 sahaya çıkıyor. Turnuvanın iddialı ekiplerinden olan her iki takım da gruptaki ilk sınavlarını galibiyetle geçmek ve avantajlı bir başlangıç yapmak istiyor. Sahada kıyasıya bir mücadeleye sahne olması beklenen bu karşılaşma, futbolseverlerin radarına şimdiden girmiş durumda. Peki, Ukrayna U21-Danimarka U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2025- 12:20