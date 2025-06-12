Ukrayna U21-Danimarka U21 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Avrupa U21 Şampiyonası D Grubu ilk maçında Ukrayna U21 ile Danimarka U21 karşı karşıya gelecek. Ülkeleri için sahne alacak gençler, açılış maçında hata yapmak istemiyor. Kritik maçı kazanarak turnuvaya iyi başlamanın hesaplarını yapan takımlar, etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor. Futbolseverler ise Ukrayna U21-Danimarka U21 maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Ukrayna U21-Danimarka U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UKRAYNA U21-DANİMARKA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ukrayna U21-Danimarka U21 Avrupa U21 Şampiyonası D Grubu maçı 12 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Kritik karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
UKRAYNA U21-DANİMARKA U21 MAÇI CANLI İZLE
UKRAYNA U21-DANİMARKA U21 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ukrayna U21: Neshcheret, Roman, Kozik, Mykhavko, Vivcharenko, Brazhko, Ocheretko, Rubchynskyi, Voloshyn, Bragaru, Vanat
Danimarka U21: Jungdal, Gaaei, Kristensen, Provstgaard, Jelert, Sorensen, Chukwuani, Jorgensen, Boving, Harder, Bischoff