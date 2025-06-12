Çek Cumhuriyeti U21-İngiltere U21 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Avrupa U21 Şampiyonası B Grubu'nda Çek Cumhuriyeti U21 ile İngiltere U21 karşı karşıya gelecek. Turnuvanın favori takımlarından biri olan İngilizler, ilk Avrupa maçında 3 puan almayı amaçlıyor. Güçlü rakibine karşı hata yapmak istemeyen İngiltere U21, grup aşamasını lider tamamlayıp final yolculuğunda avantajlı olmanın yollarını arayacak. Zorlu maçta kazanmak için sahaya çıkacak Çek Cumhuriyeti ise genç isimleriyle önemli bir başarıya imza atmayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Çek Cumhuriyeti U21-İngiltere U21 maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Çek Cumhuriyeti U21-İngiltere U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ÇEK CUMHURİYETİ U21-İNGİLTERE U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa U21 Şampiyonası B Grubu'nda oynanacak Çek Cumhuriyeti U21-İngiltere U21 maçı 12 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ÇEK CUMHURİYETİ U21-İNGİLTERE U21 MAÇI CANLI İZLE
ÇEK CUMHURİYETİ U21-İNGİLTERE U21 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Çek Cumhuriyeti U21: Borek, Kozeluh, Chaloupek, Spacil, Suchomel, Prebsl, Sojka, Danek, Sin, Langhamer, Sejk
İngiltere U21: Beadle, Gray, Quansah, Cresswell, Livramento, Scott, Anderson, McAtee, Elliott, Hutchinson, Nwaneri