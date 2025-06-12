Çek Cumhuriyeti U21-İngiltere U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U21 Şampiyonası B Grubu’nun dikkat çeken randevularından birinde Çek Cumhuriyeti U21 ile İngiltere U21 karşı karşıya gelecek. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngiliz gençleri, zorlu gruptaki ilk sınavlarından galibiyetle ayrılarak iddialı bir başlangıç yapmanın peşinde. Almanya ve Slovenya gibi güçlü rakiplerin bulunduğu bu zorlu grupta, hata yapmadan liderlik koltuğuna oturmayı hedefleyen İngiltere, teknik kapasitesi yüksek oyuncularıyla fark yaratmayı planlıyor. Diğer yandan Çek Cumhuriyeti U21 ise bu mücadelede sürpriz arayan taraf olacak. Peki, Çek Cumhuriyeti U21-İngiltere U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2025- 10:17