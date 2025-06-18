FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Real Madrid ile Al Hilal'in karşı karşıya geldiği maç 1-1 berabere tamamlandı.
Miami Gardens'taki Hard Rock Stadium'da oynanan maçı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetirken, yardımcılıklarını vatandaşları Juan Pablo Belatti ve Gabriel Chade yaptı.
Real Madrid maça "Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Fran Garcia, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Vini Jr, Rodrygo, Gonzalo" ilk 11'i ile başladı,
Suudi Arabistan ekibi ise; "Bono, Tambakti, Koulibaly, Lodi, Cancelo, Milinkovic-Savic, Nasser Al Dawsari, Neves, Salem Al Dawsari, Malcom, Leonard" 11'i ile sahada dizildi.
Milli futbolcu Arda Güler'in yedek kulübesinde başladığı maçın 34'üncü dakikasında gelişen kontratak sonrası sağ kanattan gelen ortayı ağlara gönderen Gonzalo García Torres, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.
Maçın 39'uncu dakikasında Asencio'nun ceza sahası içinde rakibine yaptığı müdahale sonrası Arjantinli hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen oyuncu Ruben Neves topu filelerle buluşturarak skora dengeyi getirdi: 1-1.
İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının başında İspanyol ekibinin Türk yıldızı Arda Güler, Asencio'nun yerine oyuna girdi. Milli futbolcu maça girer girmez 46'ncı dakikada sol kanattan gelen topa ceza sahası içinde sert vurdu, top üst direkten döndü.
Arda'nın, 67'nci dakikada rakip ceza sahası sağ ön çizgisine yakın noktadan yaptığı vuruş az farkla üstten dışarı çıktı.
Maçın 90'ıncı dakikasında Real Madrid atağında sağ kanattan gelen orta sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonda hakem VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. Valverde'nin penaltı atışında kaleci Bono gole izin vermedi.
Kalan sürede her iki takım adına başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.