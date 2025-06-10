Ürdün - Irak maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Asya elemeleri 3. Tur B Grubu'nda Ürdün ile Irak karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılmayı hedefliyor. Amman International'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ürdün - Irak maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ÜRDÜN - IRAK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ürdün - Irak maçı 10 Haziran Salı günü saat 21.15'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
ÜRDÜN - IRAK MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Ürdün: Abulaila; Abualnadi; Alarab, Nasib; Taha, Sadeh, Jamous, Assaf; Al-Naimat, Al-Taamari, Olwan
Irak: Hassan; H Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Rashid, Bayesh, Al-Ammari; Jasim, Amyn, M Ali